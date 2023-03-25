قصر ثقافة "الشاطبى" بالإسكندرية يناقش تقبل الأشخاص لتغيرات تقدمهم بالسن

الإسكندرية جاكلين منير

عقد قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، حلقة نقاشية بعنوان "حقوق المرأة.. رحلة داخل الذات" قدمتها مروة حافظ عضو المجلس القومي للمرأة، بمشاركة مروة الديب من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، نيفين خليل عضو المجلس القومي للمرأة، والشيخ أحمد رشاد بوزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وأشارت دكتورة مروة الديب إلى أهمية تقبل الأشخاص لتغييرات ملامحهم نتيجة تقدم في السن أو أي آثار أخرى، وتناولت دكتورة نيفين فتحي مفهوم قيمة الجمال الداخلي وكيف تتكون صورتنا الذاتية عن أنفسنا منذ الطفولة، بينما تحدث الشيخ أحمد رشاد عن مكانة المرأة في الإسلام مقدما أمثلة لمواقف بعض السيدات الفضليات وأمهات المؤمنين، كما تناول مفهوم حب الذات مع تقديم دلائل من القرآن الكريم.

واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة مع الحضور، ومشاركة قصة نجاح د. إيمان عرابي التى التحقت بالجامعة وحصلت على الدكتوراه بعد سن الستين لتثبت أن الطموح ليس له سن معين.

جاء ذلك في إطار برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة التي تهدف إلى نشر الثقافة التوعوية، بإشراف بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتنظيم فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.