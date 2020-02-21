"نوادى المسرح" تقدم عروضها بقصور ثقافة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدم قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية العرض المسرحى "يكمن بداخلنا"، ضمن مهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وعروض نوادي المسرح 2020، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وجاء العرض الأول "يكمن بداخلنا" بقصر ثقافة الشاطبي، في إطار درامي ليؤكد على ضرورة اهتمام الآباء بأولادهم في مختلف المراحل العمرية وتوطيد العلاقات الأسرية، من خلال فتاة لم تحظى بالرعاية والاهتمام من والدها طيلة حياتها، وبعد وفاته تقرر الذهاب له لتحيا معه في العالم الآخر كي تعوض حرمانها منه في الدنيا.

العرض تمثيل آينور حليم ، ابتهال النورس، ديكور صفوت ، ندا عبدالعظيم، إضاءة أحمد طارق، تنفيذ موسيقي عبد الرحمن بودي، كيروجراف زياد مدحت، ماكياج آلاء السعيد، مخرج منفذ عادل سند، مخرج مساعد عبد الرحمن خالد، تأليف وإخراج ابتهال النورس.

أما العرض الثاني جاء بعنوان " المصحة" لقصر ثقافة برج العرب وتدور أحداثه في إطار درامي داخل مصحة نفسية بها مجموعة من الأشخاص من أنماط مختلفة، يعانون من التعذيب، الكبت فلا يمكنهم الضحك، الخروج من المكان أو حتى الكلام، بطولة هشام عبد النبي، محمد عبد الرحمن، عبد الله هنداوي، ماهينار بسيوني، مازن معتز، أحمد خميس، هشام حمدي، تقى حمدي، أحمد عماد الدين، ياسمين مصطفى، معتز عجمي، ديكور وإضاءة محمد طوسون، دراما حركية أحمد عبد الرؤوف، ستايلست مي مجدي، تنفيذ موسيقي إبراهيم عبد المنعم، مخرج منفذ محمد عبد الرحمن، تأليف أحمد سمير، وإخراج محمد خميس

من جهة أخرى تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر حفلا فني لأوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات وذلك يوم غدا السبت على مسرح دار اوبرا الاسكندرية ، حيث تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية بالاضافة الى موسيقى بعض الافلام العالمية منها المشبوه ،عريس من جهة أمنية ،رأفت الهجان ،الرصاصة لاتزال فى جيبى ،شمس الزناتى ،امبراطورية م ، الحفيد وغيرها بالأضافة الى موسيقى أشهر الافلام العالمية منها لالالاند ، القلب الشجاع ، الأب الروحى، قناع زورو وغيرها ، والحفل من اخراج عبد الرحمن شرف الدين

يذكر ان اوركسترا ساوند تراك اسسه الفنان محمد بركات فى عام 2018 بمشاركة عازف البيانو أمير عوض وعازفة الايقاع ضحى الجرزاوى بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم نخبة من العازفين الأكاديمين السكندريين