ضبط 319 قضية مخدرات خلال حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (319) قضية مواد مخدرة بإجمالي (337) متهم، ومن أبرز المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت (102,048 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (69,450 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,054 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,760 كيلو جرام)، (3195) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (178 قطعة سلاح نارى بحوزة 42 متهم)، منها (19) بندقية آلية، و18 بندقية خرطوش، و9 مسدسات، و132 فرد محلي، و349 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة، و246 سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80757) حكما قضائيا متنوعا، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة، فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهما، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (282) دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19415) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.