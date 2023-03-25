اليوم السابع
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تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الثقافة بهدف تنمية الوعي والحفاظ على الهوية

السبت، 25 مارس 2023 11:53 ص
تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الثقافة بهدف تنمية الوعي والحفاظ على الهوية تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الثقافة
كتب لؤى على

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استضافت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ الدكتور وليد قانوش، وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية؛ لبحث سبل التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الثقافة في شتى المجالات الثقافية والفكرية ودعم الأنشطة المختلفة التي تشكل وعي الإنسان في المجتمع. 
 
وتناول اللقاء عرض وجهات النظر بشأن عمل بروتوكول تعاون شامل مشترك بين جامعة الأزهر ووزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، وعلى رأسها قطاع الفنون التشكيلية بما يخدم ويدعم التعاون وتنمية الوعي الثقافي للمجتمع المصري ونشر قيمه الثقافية والأخلاقية، والتذوق الفني، والهوية البصرية، وبما يبرز الدور التاريخي للحضارة الإسلامية والعربية، ودور الحضارة المصرية وتأثيرهما في قيم المجتمع المصري، وبما يعزز الهوية المصرية ويرتقي بالثقافة والوجدان، وتأصيلًا لدور جامعة الأزهر الرائد على مدار أكثر من ألف عام، ودور وزارة الثقافة في تكوين الشخصية المصرية، على أن يستثمر هذا اللقاء التمهيدي للإعداد لمذكرة تفاهم، وعقد  برتوكول عمل متكامل بين وزارة الثقافة المصرية وجامعة الأزهر. 
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لطفي دياب عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر. والدكتور إسلام الهواري، مدير إدارة الثقافة والفنون بمركز التميز الدولي بجامعة الأزهر.
 
ويأتى ذلك انطلاقًا من رسالة جامعة الأزهر ودورها في تنمية الوعي الثقافي لدى الشعب المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الصيدلة

وزارة الثقافة



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