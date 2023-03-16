وزير التعليم: لدينا 52 مدرسة فنية تطبيقية وجارى التوسع تنفيذا لرؤية مصر 2030

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر بها 52 مدرسة فنية تطبيقية، مؤكدا على أنه جار التوسع فى مثل تلك النوعية من المدارس الفنية لتصل إلى 420 مدرسة، وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية فى النهوض بقطاع التعليم الفنى منذ عام 2014، والتى نتج عنها زخم غير مسبوق فى مجال التعليم بأكمله.

وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تحقق الرؤية متكاملة، وتغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى، حيث تبنت الوزارة مبادرة لشراكة رجال الاعمال فى مجال مدارس التطبيقات التكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل فى مصر والخارج او الالتحاق الجامعات التكنولوجية أو الجامعات الأخرى بعد المعادلة.

جاء ذلك خلال افتتاح إحدى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة بالإسكندرية، بحضور مارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بجمهورية مصر العربية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى إلى أن المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من خمس مدارس تم إنشاؤهم في بداية العام الدراسي الحالي، 2022 - 2023، طبقاً لاتفاقية التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام لإنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، اسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا.

والجدير بالذكر أن باب التقدم للعشر مدارس سيكون متاحاً للعام الدراسي الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف القادم.

وقالت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إنه لأكثر من أربعين عاما عملت الولايات المتحدة ومصر جنبا إلى جنب لتخفيف عبء البطالة من خلال البرامج التي تعزز التعليم والتدريب على المهارات، وخلق فرص العمل ، وريادة الأعمال ، وتطوير مناخ الأعمال لشركات القطاع الخاص ، وبيئة قوية للتجارة والاستثمار.

وأشارت إلي أنه فى الأسبوع الماضي ، شاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصحبة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالى، حيث تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم رؤية مصر لتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات تلعب دورًا رائدًا في إيجاد ودعم الحلول للمشاكل المحلية، والتكامل مع القطاع الخاص ، والمساهمة في أهداف التنمية الشاملة لمصر واليوم نشارك في افتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - وهي واحدة من خمس مدارس تم إنشاؤها كنتيجة مباشرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص الممثلة هنا. هذه المبادرات هي أمثلة رائعة على كيفية دعم الحكومة الأمريكية لمصر في طريقها لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع قوى عاملة مصر ، بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهنى، وتعد مدرسة فتح الله واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولي من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية المستدامة.

وتسعى المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية ومؤهلين لسوق العمل سواء كان محلياً أو دولياً. كما تسعى المدرسة الى خلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.

وتعتبر المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى من نوعها في التعليم الفني التي تقدم تعليماً دولياً بدون مصروفات والتي بدأت العام الدراسي الحالي 2022- 2023 بخمس محافظات مصرية، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع و صيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).