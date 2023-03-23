رئيس جامعة الأزهر يكلف أشرف على أمينا عاما مساعدا للجامعة

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف أشرف على مدير عام الدراسات العليا بجامعة الأزهر، للقيام بعمل امين عام مساعد الجامعة.

تدرج الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر الجديد في التعليم وحصل على بكالوريوس التجارة جامعه القاهره، والتحق بالعمل في الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر بمدينة نصر عام 1994 م، وتدرج في إدارتها المختلفة، وبعد ذلك عين مدير لمكتب الأمين العام المساعد للجامعة لشئون التعليم والطلاب من عام 2008 حتى عام 2015 م، وفي عام 2016 كلف مديرا لمكتب رعاية الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر من أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم وحتى عام 2020 م، وفي 20 مايو 2020 كلف الأستاذ أشرف على بالقيام مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر حتى 21 مارس 2023م، ثم صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، بتكليفة للقيام بعمل الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر.