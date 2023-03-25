العاهل المغربى يُطلق مشروعا خيريا بمناسبة شهر رمضان الكريم

كتب محمد جمال

أطلق العاهل المغربى محمد السادس، مشروعا خيريا بمناسبة شهر رمضان فى مدينة سلا الشعبية، فى أول مشاركة له بحدث عام فى المغرب منذ نهاية 2022، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأشرف الملك، الذى رافقه ولى العهد الأمير مولاى الحسن على إطلاق مشروع "رمضان 1444" فى أحد أحياء سلا، المدينة التوأم للرباط، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

تهدف حملة التضامن هذه التى رُصِد لها مبلغ 390 مليون درهم (35 مليون يورو) إلى تقديم مساعدات غذائية لمليون أسرة محتاجة معظمها فى المناطق الريفية.

وفى خطوة رمزية، سلّم الملك سلالًا من المواد الغذائية لعشرة أرباب أو ممثلين عن العائلات المستفيدة من المشروع الخيرى، حسب الوكالة.

وقد ظهر الملك مرتديا جلابية ومبتسما، لتعتبر هذه أول مشاركة له فى حدث عام فى المغرب منذ 20 ديسمبر عندما استقبل فى القصر الملكى لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم الذى تميز في مونديال قطر الأخير.