اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف

الجمعة، 24 مارس 2023 07:00 ص
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
بنى سويف هانى فتحى

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يزور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف اليوم الجمعة محافظة بنى سويف للمشاركة فى الاحتفالات المستمرة لمحافظة بنى سويف بمناسبة العيد القومى الذى يواكب الخامس عشر من شهر مارس، كذلك احتفالات المحافظة بشهر رمضان المبارك.
 
ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف وينقل التليفزيون المصرى والإذاعة الصلاه على الهواء.
 

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 57 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 


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