وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف

يزور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف اليوم الجمعة محافظة بنى سويف للمشاركة فى الاحتفالات المستمرة لمحافظة بنى سويف بمناسبة العيد القومى الذى يواكب الخامس عشر من شهر مارس، كذلك احتفالات المحافظة بشهر رمضان المبارك.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 57 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا.