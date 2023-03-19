محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة تزيد على 22.5 مليون جنيه بالفشن

بنى سويف ــ هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عددا من المشروعات الخدمية، ضمن برنامج مركز ومدينة الفشن للاحتفال بالعيد القومى، بتكلفة تزيد عن 22.5 مليون جنيها، فى قطاعى التعليم، الشباب والرياضة، وذلك فى إطار البرنامج الميدانى المعد لإفتتاح مشروعات خدمية ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة مارس 2023.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح مدرسة السلام الثانوية الصناعية بالجفادون "إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 20918متر منها "510 أمتار للمبانى " بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه، وتضم 3 مبانى ورش مكون من طابقين بعدد 6 ورش، ومبنى إدارى مكون من 3 طوابق، وتشمل 12 فصلاً دراسيا، بجانب دورة مياه بنين، غرف "مدير / مشرف / مدرسين" مكتبة، إدارة، تحضير، معمل مطور، مجالات، صالة متعددة الأغراض، أخصائى نفسى واجتماعى، كومبيوتر، وتضم عدداً من الورش: تشغيل ماكينات، نجارة العمارة، تشكيل ولحام، تركيبات كهربائية، السيارات، النسيج.

كما افتتح المحافظ مركز شباب قرية الجفادون بتكلفة 2.5 مليون جنيه، متفقدا الأعمال التى تم تنفيذها وشملت: إنشاء المبنى الإدارى وملعب نجيل صناعى وسور ,معربا عن سعادته بافتتاح المركز، ضمن أكثر من 15 مشروعا تم الانتهاء منها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتكون متنفسا لأبناء القرى لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم فى إطار خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح: النائب طه الناظر عضو مجلس النوب، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمد ياسين مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة.