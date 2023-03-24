وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/، أن موافقة خادم الحرمين تأتي بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.



وبهذه المناسبة، رفعَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ عهده، على عنايتهما ورعايتهما كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف.



وقال السديس: إن خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبدالعزيز آل سعود جعلَ الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية.