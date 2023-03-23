

جاء ذلك في رسالة وجهها المبعوث الأممى إلى الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعود على الجميع في ليبيا بالخير واليمن والبركات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال).



وقال باتيلى - فى رسالته - إن شهر رمضان يحل هذا العام وسط ترقب الليبيين للمستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية، معربا عن أمله في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيدا من الانقسام وانعدام الاستقرار ويمضى بها نحو بر الأمان، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام تعيد الشرعية للمؤسسات وتضع البلاد على طريق التعافى والنمو والرخاء.