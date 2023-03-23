الكشف على 217 حالة بقافلة طبية مجانية لجامعة بنها بقرية السفاينة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة طبية متكاملة بقرية السفاينة مركز طوخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لجامعة بنها، وفى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

وكشف بيان جامعة بنها، أن القافلة جاءت برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وشارك فى القافلة أطباء فى تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والدم، والعظام"، وتم الكشف على أهالى القرية بإجمالى 217 حالة، تنوعت ما بين 45 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، و59 حالة رمد، و46 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعى لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.