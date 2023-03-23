إطلاق أسماء شهداء وشخصيات عامة على شوارع بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على إطلاق أسماء عدد من الشهداء والشخصيات العامة على بعض المؤسسات، والمواقع، تخليدًا لذكراهم، ولما قدموه من تضحيات، وخدمات لرفعة مصرنا الغالية.

جاء ذلك، خلال ترأس محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفقا لبيان صحفى اليوم.

كما وافق المجلس، على تغيير الأسماء غير اللائقة، لعدد من القرى بمختلف مراكز المحافظة إلى أسماء لائقة، في إطار رؤية المبادرة الرئاسية لتوفير الحياة الكريمة، ماديًا ومعنويًا للمواطنين بالريف المصري، والحياة الكريمة ليست بنيان وعمران فقط، وإنما الوجه الآخر منها بناء الإنسان، وتوفير الأسماء الكريمة لمكان إقامته.