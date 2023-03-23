مديرية التضامن بالفيوم تدعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليديوية.. صور

الفيوم رباب الجالى

تدعم مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم المنتجات والمشغولات اليدوية وتقدم يد العون بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة لكل الأسر المنتجة المسجلة لدى المديرية، وذلك من خلال دعمهم بالمشاركة فى المعارض والمهرجانات على مستوى الجمهورية، والتسويق للمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبة لتنمية مهاراتهم وتعريفهم بالمستجدات فى سوق العمل والخامات الحديثة ونوعية المشغولات التى يكون عليها الطلب عاليا خلال هذه الفترة.

ويقول خالد الصعيدى مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة تقوم بدعم إنتاج المشغولات اليدوية والتسويق لها، ويوجد المركز النموذجى التابع للمدرية يقوم بعرض المنتجات وتسويقها.

ولفت الصعيدى إلى أن هناك العديد من الأسر المنتجة الذين يمتهنون صناعة المشغولات اليدوية لكنهم ليس لديهم أى وسيلة لتسويق المنتج، ودور مديرية التضامن يكون فى مساعدتهم لتسويق المنتجات، وذلك من خلال المشاركة فى المهرجانات وكان آخرها المشاركة فى معرض ديارنا بالتجمع الخامس، والذى استمر لمدة 17 يوما بالإضافة إلى المشاركة فى معرض بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم، وحاليا المشاركة فى مهرجان تونس بمحافظة الفيوم لافتا إلى أن المشغولات اليدوية لها زبائنها وتعرف بقيمتها العالية ولها زبائن كثيرة خاصة فى القاهرة، ولذلك نعتمد بشكل كبير على التسويق خارج محافظة الفيوم.

وأكد أن أى مواطن لديه مهارة إنتاج أى منتج من المشغولات اليدوية ويريد التسويق الجيد لها وتنمية مهاراته عليه التوجه إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، ويعرض منتجه ولابد أن يكون قيما وتقفيله جيدا، ويكون دورنا فى مساعدته فى التسويق للمنتج، والمشاركة به فى المعارض المختلفة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبة له على أعلى مستوى لتحسين مهارته فى إنتاج المنتج الخاص به.

وأوضح أن المعراض التى يشاركون فيها يقومون بعمل باكيات باسم المديرية وتتم المشاركة بمنتجات مختلفة ومتنوعة.

الحرف اليدوية بالفيوم (1)



الحرف اليدوية بالفيوم (2)



الحرف اليدوية بالفيوم (3)



الحرف اليدوية بالفيوم (4)