أهالى بورسعيد يلتقطون صورًا مع مجسم هلال رمضان فى الشوارع.. فيديو

تزينت شوارع ميادين محافظة بورسعيد، لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بالزينة الرمضانية والمجسمات التى انتشرت فى الأحياء.

وشهد ميدان الشهداء "حديقة المسلة" الواقع فى نطاق حى الشرق والمواجه للديوان العام للمحافظة، وجود مجسمات رمضانية عبارة عن هلالين وآخر بشكل الطراز الإسلامى.

وحرص الأهالى على التواجد فى ميدان الشهداء لالتقاط الصور التذكارية مع هذه المجسمات احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم.

وقدم "اليوم السابع"، فيديو من داخل الميدان لمظاهر احتفال الأهالى بحلول شهر رمضان وسط أجواء رمضانية مميزة، كما حرص قاطنى بعض الشوارع والميادين فى المحافظة على تزينها بالشراشيب والفوانيس والإضاءات الرمضانية الزاهية.

ويتجمع الحمام فى ساحة الميدان، ويقوم "محمد يوسف" - مشرف الميدان، بتقديم الطعام يومياً للحمام على مدار ساعات ورديته التى تبدأ منذ الثامنة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً.

وأوضح محمد يوسف – مشرف ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، والحارس الأمين على الحمام، أن هذا الطائر الأنيق كان موجوداً منذ سنوات ولكن الأهالى كانوا لا يلقوا له بالاً، حتى جاء إبراهيم الجباس – أحد أهالى حى العرب وبعد انتهاؤه من صلاة فجر كل يوم بالمسجد العباسى الذى يبعد أمتار قليلة عن الميدان، يرمى الأكل للحمام ويقوم بتجميعه.

وأضاف "يوسف" فى لقاء سابق مع "اليوم السابع"، أنه منذ بداية تزايد الأعداد بميدان الشهداء، قرر حينها اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد، أن يتم تخصيص طعام وأمن للحمام يومياً للحفاظ عليه من بطش بعض الشباب، وليكون مكان سياحى.

وأوضح مشرف ميدان الشهداء، أنه يتم رمى الأكل للحمام بعد الفجر مباشرةً، وخلال ذلك التوقيت يتجمع كميات كبيرة من الحمام داخل الميدان ويحرص بعض الأهالى على التواجد.

وأشار إلى أن الحمام يطير بعد وجبته الصباحية ويتجمع على فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده فى الرابعة عصراً ويتم رمى له الوجبة الثانية.