500 ألف طالب أمريكى فى أزمة بسبب إغلاق المدارس.. وحدائق الحيوان تستقبلهم مجانا

كتبت: نهال أبو السعود

ظلت الفصول الدراسية في ثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة متوقفة يوم الأربعاء مع استمرار نقابة تمثل حوالي 30 ألف عامل في مدارس لوس أنجلوس في إضراب ضخم لمدة ثلاثة أيام من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وفقا لشبكة سي ان ان.

بدأ الاتحاد الذي يمثل أمناء المدارس وعمال الكافتيريا وسائقي الحافلات وغيرهم من موظفي الخدمات الطلابية، الإضراب يوم الاثنين بدعم من معلمي المنطقة بعد ما يقرب من عام من المفاوضات غير الناجحة مع المنطقة التعليمية.

يقول أعضاء النقابة إنهم يشعرون بالتقليل من قيمة الأجور المنخفضة ، وقلة عدد الموظفين ، وعدم كفاية ساعات العمل حتى عندما يقدمون الخدمات الأساسية لطلاب منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة.

تطالب النقابة بـ "زيادات عادلة في الأجور ، والمزيد من العمل بدوام كامل ، ومعاملة محترمة ، وزيادة مستويات التوظيف لتحسين خدمات الطلاب".

أقر مدير المنطقة ألبرتو كارفاليو بأن الإضراب هو نتيجة "تصاعد الإحباط" المستمر منذ سنوات نيابة عن العمال ، لكنه قال لشبكة CNN: "يجب ألا نحرم طلابنا من فرصة التعلم".

ووفقا للتقرير، ترك الإضراب العديد من طلاب المقاطعة الذين يزيد عددهم عن 500 الف طالب يتدافعون للحصول على خيارات رعاية الأطفال، قال احد الإباء: "حتى الآن ، خططت زوجتي لأخذ إجازة من العمل لمدة يومين وربما البقاء في المنزل مع الأطفال وسأضطر إلى المزيد من العمل الإضافي".

يطالب أعضاء نقابة عمال دعم مدارس لوس أنجلوس جزئيًا بزيادة في الراتب بنسبة 30% ، بالإضافة إلى 2 دولار إضافي للساعة على مدى السنوات الأربع القادمة، وزيادة ساعات العمل للعاملين بدوام جزئي

مع استمرار تعليق الفصول الدراسية بسبب الإضراب ، أعلنت المقاطعة عن عدة إجراءات لمساعدة العائلات ، يعتمد بعضها على الوجبات اليومية المقدمة لأطفالهم في المدرسة، حيث اصبح الإشراف النهاري متاح في أكثر من 150 مدرسة كما توفر حديقة حيوان مقاطعة لوس أنجلوس أيضًا الدخول المجاني لطلاب المنطقة وبرنامج "يوم السفاري المجتمعي" لطلاب المدارس الابتدائية.