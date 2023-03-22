مسجد سيدى شبل أشهر مساجد المنوفية يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

المنوفية - محمد فتحى

يعد مسجد سيدى شبل الأسود من أهم وأكبر المساجد الأثرية بمحافظة المنوفية ، والكائن بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترميم به وإعادتها مره أخرى ليكون فى أبهى صوره بعد أعمال دامت أكثر عام كامل بتكلفة مايقرب من 8 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف .

وأكد الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسجد سيدى شبل الأسود يعد من أهم المساجد وأكبرها من حيث المساحة على مستوى جميع أنحاء محافظة المنوفية، بأكملها وسوف يستقبل أول صلاة للتراويح عقب إغلاق لفترة كبيرة نظرا لأعمال الصيانة بها وترميمه.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أن المسجد تم الانتهاء منه منذ أيام قليلة بتكلفة مايقرب من 8 مليون جنيه بتوحيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وعاد المسجد إلى بريقه من جديد بعد أعمال التطوير .

وأشار إلى أن المسجد به الدكتور عصام زكى الفقى إمام المسجد من قادة الفكر على مستوى مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، وأكد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وجميع المساجد جاهزة لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وأشار الخطيب إلى أنه سيتم إقامة صلاة التراويح بمايقرب من 6 آلاف مسجدا على جميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة . وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على مدير الإدارات بالمرور اليومى على جميع المساجد فى شهر رمضان ، عن طريق المفتشين على مستوى الإدارات بالمحافظة.

وكان مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف قد إستعرض مراحل التطوير ، حيث تم إسناد أعمال تطوير وترميم مسجد سيدى شبل بمدينة الشهداء بمبلغ 3 مليون و182 ألف جنيه ، بموافقة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لترميم سقف المسجد. وبناءً على طلب محافظ المنوفية بضرورة إعداد تقرير بكلية الهندسة جامعة المنوفية للوقوف على حالة جميع أسقف المسجد للتوسع في أعمال الترميم وزيادة الميزانية المعتمدة لتشمل أعمال أخري، فقد تم إعداد التقرير من قبل كلية الهندسة وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والذي أفاد بوجود عيوب وشروخ أسفل بلاطة سقف الشخشيخة وعدم وجود عيوب إنشائية بعناصر المبنى من حوائط وأعمدة والكمرات وتكسير بلاط السقف مع الحفاظ على الكمرات الساقطة وتكسير واعادة صب سقف الشخشيخة حفاظاً على المسجد ، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ أعمال إضافية وضرورية لإتمام أعمال الترميم بشكل أفضل فضلا عن الأعمال السابقة بقيمة مالية 4 مليون و249 ألف جنيه ليصبح إجمالى ما يتم إنفاقه على ترميم المسجد 7 مليون و421 ألف جنيه .



مسجد سيدى شبل أشهر مساجد المنوفية (1)



مسجد سيدى شبل أشهر مساجد المنوفية (2)



مسجد سيدى شبل أشهر مساجد المنوفية (3)



مسجد سيدى شبل أشهر مساجد المنوفية (4)



مسجد سيدى شبل أشهر مساجد المنوفية (5)



