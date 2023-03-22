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بوريس جونسون: سأصوت ضد اتفاق ريشى سوناك مع بروكسل حول أيرلندا الشمالية

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:09 ص
بوريس جونسون: سأصوت ضد اتفاق ريشى سوناك مع بروكسل حول أيرلندا الشمالية بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى الأسبق
كتبت رباب فتحى

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قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إنه سيصوت ضد اتفاق ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني المتعلق ببرتوكول أيرلندا الشمالية، يوم الأربعاء، عندما يحصل أعضاء البرلمان على فرصة للتعبير عن آرائهم بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى.

وفي بيان أوردته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، قال رئيس الوزراء الأسبق: "الترتيبات المقترحة تعني إما أن أيرلندا الشمالية لا تزال محتلة من قبل النظام القانوني للاتحاد الأوروبي – وأنها مختلفة بشكل متزايد عن بقية المملكة المتحدة - أو أنها تعني أن المملكة المتحدة بأكملها غير قادرة على أن تكون مختلفة بشكل صحيح والاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "هذا غير مقبول. سأصوت ضد الترتيبات المقترحة اليوم. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل مسار للعمل هو المضي قدمًا في مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية ، والتأكد من أننا نعيد السيطرة ".

ويواجه جونسون معركة من أجل مستقبله السياسي يوم الأربعاء حيث يحاول إقناع لجنة من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة بأنه ضلل مجلس العموم فقط عن غير قصد بشأن فضيحة حفلات الإغلاق.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" أنه مع دعم حزب العمال لاتفاقية وندسور الإطارية – بروتوكول أيرلندا الشمالية -التي تم توقيعها الشهر الماضي ، ستتمكن الحكومة بالفوز بتصويت مجلس العموم بشكل مريح ، على الرغم من الانتقادات من بعض المحافظين المتشددين للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي بالفعل إن نوابه الثمانية سيصوتون ضد اللائحة الخاصة بتطبيق "مكابح ستورمونت" - بموجب البروتوكول الذي وافقت عليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، تنطبق بعض قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن البضائع والجمارك في أيرلندا الشمالية ، لكن السياسيين في أيرلندا  لم يكن لديهم طريقة رسمية للتأثير على هذه القواعد ولكن تقدم الصفقة الجديدة آلية للسماح للممثلين المنتخبين في برلمان أيرلندا الشمالية بتقديم اعتراض على قواعد البضائع الجديدة".

 

 


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ايرلندا



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