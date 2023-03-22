اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة عشرات المرضى بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط مستشفى برام الله

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:33 ص
إصابة عشرات المرضى بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط مستشفى برام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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كشفت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء، عن إصابة عشرات المرضى والمواطنين بحالات اختناق، عقب إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز السام باتجاه أقسام مجمع فلسطين الطبى فى مدينة رام الله.

وقال شهود عيان "إن أكثر الأقسام تضررا كانت أقسام إنعاش جراحة القلب والقسطرة، وقسم الأطفال بالمجمع الواقع في قلب رام الله.

وأضافوا أن الغاز السام الذى ألقاه جنود الاحتلال تسبب في إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وبحالة هلع وخوف كبيرين لدى المرضى ومرافقيهم، خاصة الأطفال وأصحاب الأمراض والأزمات الصدرية والمزمنة.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 20 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة فى الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من بلدة "يعبد" فى جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من مُحافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من "نابلس". 

ومن منطقة وسط الضفة الغربية، جرى اعتقال 3 فلسطينيين من بلدات "الطور" و"عناتا" و"العيزرية" بالقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شاب من مُحافظة رام الله والبيرة. 

ومن مُحافظة "أريحا"، الهادئة نسبيًا، بشرق الضفة الغربية، جرى اعتقال ثلاثة من مُخيم "عقبة جبر" ورابع من مخيم "عين السلطان". 
وفي الجنوب، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس المُحتلة. 

 


رام الله

قوات الاحتلال

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

مجمع فلسطين الطبى



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