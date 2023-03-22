إصابة عشرات المرضى بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط مستشفى برام الله

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من بلدة "يعبد" فى جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من مُحافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من "نابلس".

ومن منطقة وسط الضفة الغربية، جرى اعتقال 3 فلسطينيين من بلدات "الطور" و"عناتا" و"العيزرية" بالقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شاب من مُحافظة رام الله والبيرة.

ومن مُحافظة "أريحا"، الهادئة نسبيًا، بشرق الضفة الغربية، جرى اعتقال ثلاثة من مُخيم "عقبة جبر" ورابع من مخيم "عين السلطان".

وفي الجنوب، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس المُحتلة.