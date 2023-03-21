اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد عشر فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة . 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة "نابلس" في شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من بلدة "اليامون" غرب محافظة "جنين" إلى الشمال من "نابلس". 

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطيني من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة. 

 


الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

فلسطين

جنين

نابلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة