7 فوائد صحية للجريب فروت.. من إنقاص الوزن إلى زيادة الكولاجين

كتبت ميرفت رشاد

الجريب فروت هو فاكهة حمضيات حلوة، هناك العديد من الأسباب المدعومة علميًا للنظر في جعل الجريب فروت جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي، تقدم هذه الفاكهة شبه الاستوائية منخفضة السعرات الحرارية خليطًا من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة لجسمك، غني بالألياف وكبير الحجم مقارنة بالفواكه الأخرى ، يمكن أن يكون الجريب فروت خيارًا صحيًا لإرضاء شهيتك ، وتوازن أمعائك ، وإدارة وزنك ، ودعم عملية الأيض، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

فوائد تناول الجريب فروت



تقوية جهاز المناعة :



حبة جريب فروت كاملة متوسطة توفر لك 100٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين ج ، وهذا المضاد القوي للأكسدة يساعد على تمكين جهاز المناعة لديك من الدفاع ضد البكتيريا والفيروسات الضارة التي يمكن أن تجعلك مريضًا.

مقاومة الأنسولين:



تشير الأبحاث إلى أن تناول الجريب فروت قد يساعد في مقاومة الأنسولين، أظهرت دراسة نُشرت في Journal of Medicinal Food أنه عندما تناول المشاركون نصف حبة جريب فروت قبل الوجبة ، مقارنةً بعصير الجريب فروت والعلاج الوهمي ، لاحظوا انخفاضًا في مستويات الجلوكوز بعد الأكل لمدة ساعتين بالإضافة إلى انخفاض عام في مستويات السكر في الدم ، انخفاض في مقاومة الأنسولين.

زيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم:



يحتوي كوب من الجريب فروت على ما يقرب من 300 ملليجرام من البوتاسيوم لكل وجبة ، وهو ما يعادل تقريبًا نسبة البوتاسيوم الموجود في الموز ، وهو الطفل المدلل للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

يشمل دور البوتاسيوم في الجسم العمل كمحلول إلكتروليت رئيسي للمساعدة في الحفاظ على توازن السوائل وترطيبها ، والحفاظ على ضربات القلب ، وتقلص العضلات ، ووظيفة الأعصاب ، وتحريك السوائل داخل وخارج الخلايا مثل الفضلات

زيادة إنتاج الكولاجين:



يحتوي الجريب فروت على كمية كبيرة من فيتامين سي لكل وجبة ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين ، مع تقدمك في العمر ، يميل إنتاج الكولاجين إلى الانخفاض ، لذا فإن إضافة الجريب فروت إلى نظامك الغذائي قد يساعد جسمك على إنتاج المزيد.

صحة القلب



يدعم الجريب فروت صحة القلب بفضل محتواه العالي من الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وجدت دراسة ارتباطًا بين تناول الجريب فروت وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ، وأحداث الشريان التاجي الحادة ، والسكتة الدماغية.

إنقاص الوزن:



الجريب فروت لم يثبت أنه يسرع من فقدان الدهون، لكنه غذاء ممتلئ ومنخفض السعرات الحرارية ، مما يعني أنه يمكن أن يساعدك في الحفاظ على نقص السعرات الحرارية ، مما يجعله أداة ممتازة لفقدان الوزن.

امتصاص الحديد:



يحتوي جريب فروت واحد على ما يقرب من 64٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين سي للبالغين يمكن أن يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد بسبب تركيزه العالي من فيتامين سي.