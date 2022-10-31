لو بتاخد أدوية كولسترول وضغط.. بلاش تشرب عصير الجريب فروت

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من فوائده الصحية العامة ، كان عصير الجريب فروت لفترة طويلة بمثابة "بعبع "لأولئك الذين يتناولون بعض الأدوية الموصوفة التي يمكن أن يؤثر عليها مشروب الصباح بشكل سلبي قد تكون أطول مما تعتقد، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، يتم تفكيك العديد من الأدوية بمساعدة إنزيم CYP3A4 في الأمعاء الدقيقة، يمكن لعصير الجريب فروت أن يتداخل مع الإنزيم ، لذلك بدلاً من أن يتم استقلابه ، يدخل المزيد من الدواء إلى مجرى الدم ويمكن أن يبقى في الجسم لفترة أطول ، مما يؤدي إلى وجود الكثير من الدواء في نظامك، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

قالت ميجان كوريجان ، مديرة الصيدلة في مستشفى Advocate Good Samaritan في داونرز جروف ، إلينوي ، إن زيادة أو انخفاض مستويات الأدوية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها أو علاج أقل فعالية، ومع ذلك ، فإن التأثيرات الدقيقة لهذا التفاعل مع أدوية معينة أو في بعض المرضى قد يكون من الصعب تعميمها ، حيث يختلف كل شخص ومثال.

وأضافت : "سيكون التفاعل دائمًا موجودًا مع بعض الأدوية ، لكن بعض الآثار الجانبية قد لا يحتملها البعض ، أو قد تؤثر مستويات الدواء سلبًا على النتيجة المرجوة من الدواء، فلا ينبغي الاستخفاف بهذا أيضًا ، حيث يمكن أن تحدث آثار جانبية خطيرة."

تشمل العناصر الأخرى التي يحتمل تجنبها عند تناول بعض الأدوية الموصوفة بعض الأعشاب والمواد التي لا تستلزم وصفة طبية والكافيين ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات التي تحتوي على الكالسيوم . يجب أن يتأكد المرضى أيضًا من معرفة ما إذا كان من المفترض أن يتناولوا أدويتهم على معدة ممتلئة أو فارغة لضمان الامتصاص المناسب.

فيما يلي أمثلة لبعض أنواع الأدوية التي يمكن أن يسبب عصير الجريب فروت مشاكل معها ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء:

بعض أدوية الستاتين لخفض الكوليسترول ، مثل زوكور (سيمفاستاتين) وليبيتور (أتورفاستاتين)

بعض الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ، مثل Procardia و Adalat CC

بعض أدوية رفض زرع الأعضاء ، مثل Sandimmune و Neoral

بعض الأدوية المضادة للقلق ، مثل بوسبيرون

بعض الكورتيكوستيرويدات التي تعالج مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي ، مثل Entocort EC و Uceris

بعض الأدوية التي تعالج اضطرابات نظم القلب ، مثل باسيرون ونكسترون (كلاهما أميودارون)

بعض مضادات الهيستامين ، مثل أليجرا (فيكسوفينادين)