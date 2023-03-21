150 طالبًا ومعلمًا يزورون مشروعات "حياة كريمة" بقرى المنشأة وجرجا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 150 طالب ومعلم من إحدى المدارس بجرجا والمنشاة، لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية " أولاد سلامة" بالمنشاة، وقرية " البربا " بمركز جرجا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، ومركز ومدينة جرجا .

تضمنت الجولة زيارة لعدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروي " أولاد سلامة " منها " مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر "، ومجمع الخدمات الزراعية، ووحدة طب الأسرة، ومكتب البريد، ونقطة إطفاء أولاد سلامة، كما زاروا عدد من المشروعات بقرية " البربا "، منها " نقطة الاسعاف، ومجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر "، ومجمع الخدمات الزراعية، ومركز طب الأسرة، بالإضافة إلى نقطة إطفاء البربا ".

واستمع الطلاب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة بسوهاج .