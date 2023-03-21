محافظ سوهاج يستقبل وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور كلا من " سعيد عبد الحافظ عضو المجلس ومقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس، وجمال حامد بركات عضو الأمانة العامة بالمجلس، مدير وحدة منظمات المجتمع المدنى والفروع، وطارق سيد فرج عضو الأمانة العامة مدير فرع سوهاج، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة.

تأتى زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021م، والوقوف على مدى التقدم فى تنفيذ الاستراتيجية.

وعلى هامش الزيارة عقد وفد المجلس خلال زيارته التى استمرت 4 أيام، عدد من الندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، استهدفت مجموعة من الشباب وأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمؤسسات الحكومية، وقد دارت الندوات حول نشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.