وفاة والد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والعزاء غدا الأربعاء

كتب مدحت وهبة

توفى والد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الثلاثاء وسيقام العزاء غدا الاربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم

وتقدم الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفى مدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار ،بخالص العزاء للمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى وفاة والده سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .وإنا لله وإنا إليه راجعون.