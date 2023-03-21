اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:47 م
أكرم القصاص
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وفاة والد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والعزاء غدا الأربعاء

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:46 م
وفاة والد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والعزاء غدا الأربعاء المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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توفى والد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الثلاثاء وسيقام العزاء غدا الاربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم 
 
 
وتقدم الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفى  مدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار  ،بخالص العزاء للمهندس أيمن  حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى وفاة والده  سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان  .وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حماية المستهلك

المهندس ايمن حسام

اليوم السابع

اكرم القصاص

اخبار مصر



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