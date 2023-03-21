اليوم السابع
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هانى سويلم يبحث مع مبعوث رئيس الوزراء الياباني الترتيبات لحوار المياه والمناخ

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:36 ص
هانى سويلم يبحث مع مبعوث رئيس الوزراء الياباني الترتيبات لحوار المياه والمناخ الدكتور هانى سويلم وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" المقرر عقده فى نيويورك خلال الفترة “22 - 24” مارس الجارى، حيث تم مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ" .
 
ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه  .
 
الجدير بالذكر أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف قيام دول العالم بإستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه “2018 – 2028 " وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف و وضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال ، كما أنه من المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.
 
 

وزير الرى

المياه

الامم المتحدة

cop27



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