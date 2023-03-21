وزير الرى يصل نيويورك للمشاركة فى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه"

وكان في استقبال وزير الري، أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد التقى الدكتور سويلم - عقب وصوله - مع يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ".

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع الكثير من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

جدير بالذكر، أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف استعراض دول العالم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028) وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال، كما أنه من المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27).