نائب رئيس البرلمان الأوكرانى يطالب روسيا بسحب قواتها من كل الأراضى الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قال نائب رئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنينكو، إنه على موسكو احترام سيادة الأراضي الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وطالب نائب رئيس البرلمان الأوكراني، روسيا بسحب قواتها من كافة الأراضي الأوكرانية، متابعا: "نشيد بموقف الولايات المتحدة الداعم لأوكرانيا".

وأوضح أولكسندر كورنينكو أن أوكرانيا بحاجة لدعم عسكري ومالي، لافتا إلى أن الوضع في باخموت لا يزال صعبا للغاية.

وفى وقت سابق وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف الثلاثاء، كما أفادت وسائل إعلام يابانية بعدما أعلنت وزارة الخارجية عن توجهه إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة.

وقال التليفزيون الياباني العام إن كيشيدا "شوهد وهو ينزل من قطار في محطة بوسط كييف"، حيث سيلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان قد أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية والحزب الحاكم اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند.