مصرع شخص صدمته سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، بطريق القاهرة /أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بمصرع شخص أثناء عبوره طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبينّ مصرع شخصًا يدعى محمد س ع 39 سنة، وتم نقل الجثة الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي، مع أخري بيجو، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا ، يفيد إصابة شخصين بإصابات متنوعة بعد سقوط عامود إنارة عليهم، أثناء نزولهم من أحد السيارات، أمام شركة الكهرباء بمنطقة دمو.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، تلقت بلاغًا ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي، بدائرة المحافظة ووجود متوفي ومصاب، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن يدعي محمد ع أ ، 52 سنة، ومقيم حلوان، وإصابة أحمد م ج 39 سنة، ومقيم حلوان وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.