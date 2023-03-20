اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

الإثنين، 20 مارس 2023 06:49 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص، فى حادث تصادم توك توك بسيارة تصف نقل على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم، أمام قرية باها التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى أمام قرية باها دائرة مركز بنى سويف .
 
ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واستقبل مستشفى اهناسيا التخصصى كلا من  اسماء عيد رمضان 7 سنوات، يوسف عيد رمضان  12سنة، حنان سيد أبو المجد 30 سنة مصابين سحجات، عيد شعبان أحمد 43 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، بلال عيد شعبان، سنتان، محمد عيد شعبان 6 سنوات مصابين سحجات وكدمات وجميعهم مقيمون مركز ببا، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير المستشفى .
 
 
 

 


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