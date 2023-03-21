محافظة المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات استعدادا لشهر رمضان

المنيا_حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، اجتماعاً تنسيقيا، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، بحضور، وكلاء الوزراء، رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

قدم نائب المحافظ، خلال الاجتماع التهنئة لأهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وجه نائب المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية، بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات السيد وزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء رئيسية او فرعية، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، الى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم التراخي، في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان بجميع مراكز المحافظة.

كما وجه نائب المحافظ، مديرية التموين بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك مع التأكيد على انتظام العمل بها ومتابعتها باستمرار، والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر المحدد مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق.

كما وجه نائب المحافظ مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

ووجه نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الغسيل الكلوي، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة وتوزيعها بشكل عادل والتأكيد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة بنطاق المحافظة، وتكثيف حملات المرور على المطاعم ومحلات المأكولات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشملت توجيهات نائب المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي، لتنفيذ خطة المحافظة فيما يخص الاعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية والتي سيتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، استعدادا لشهر رمضان الكريم والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

كما ناقش نائب المحافظ، استعدادات مديريتي الشباب والرياضة، والثقافة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والدينية، والرياضية، خلال الشهر الكريم، وقيام مديرية الأوقاف بمتابعة المساجد وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لساحات الصلاة وصلاة التراويح، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة والانارة بمحيط المساجد.

وأكد نائب المحافظ على إتخاذ كافة التدابير الازمة وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة انتظام عمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والتأكد من انتظامها وعدم انقطاع خدمات مرفق المياه.

وشدد نائب المحافظ، على كافة الوحدات المحلية، باستمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، والتصدي للتعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية او أملاك الدولة وبخاصة خلال أوقات الإفطار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، الى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، والانارة، بكافة المراكز والقري، ومتابعة مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة، ومدي الالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة، والتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية خلال أوقات الذروة.