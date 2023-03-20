اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 12:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الوحدات المحلية بالمنيا تواصل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بكافة القطاعات

الإثنين، 20 مارس 2023 12:09 م
الوحدات المحلية بالمنيا تواصل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بكافة القطاعات مجمع خدمات المواطنين
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.
 
ففي مركز ومدينة ابوقرقاص، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية اتليدم والتى تضم( مشروعات الصرف الصحي بقري سفاي ومنشأة النصر و ساقية موسي ونزلة السرو "محطات رفع"ـ مشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسي خط الانحدار وتغطية الابيار وخط طرد ـ إنشاء مركز طبي تأمين صحي شامل بقرية اتليدم ـ مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز ـ مشروع إنشاء وحدة صحية بسفاى، إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل باتليدم ـ إنشاء سوق حضاري بقرية منشأة النصر ـ إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم ـ - مشروع إنشاء مدرسة نزلة السرو ( تعليم أساسي)، يأتى ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية فى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة المتبعة.
 
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمجلس قروى كفر خزام وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها .
 
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تطوير الريف المصرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

عصر ذهبى.. المرأة أيقونة الجمهورية الجديدة.. مناصب غير مسبوقة لعظيمات مصر فى عهد الرئيس السيسى.. دعم اقتصادى واجتماعى لتوفير حياة كريمة لها.. ومصر أول دولة فى العالم تطلق استراتيجية لتمكينها

الإثنين، 20 مارس 2023 11:05 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1100 حالة فى 7 تخصصات طبية

الإثنين، 20 مارس 2023 10:10 ص

الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الإثنين، 20 مارس 2023 09:58 ص

حياة كريمة فى البلد.. انتهاء إنشاء وتشطيب وحدة طب الأسرة بقرية ميت النور فى الغربية.. الأهالي: عشنا لسنوات محرومين من الخدمة الطبية والمرافق.. ويؤكدون: القرية تتمتع بكافة الخدمات العامة.. صور

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة