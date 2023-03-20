الوحدات المحلية بالمنيا تواصل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بكافة القطاعات

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.

ففي مركز ومدينة ابوقرقاص، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية اتليدم والتى تضم( مشروعات الصرف الصحي بقري سفاي ومنشأة النصر و ساقية موسي ونزلة السرو "محطات رفع"ـ مشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسي خط الانحدار وتغطية الابيار وخط طرد ـ إنشاء مركز طبي تأمين صحي شامل بقرية اتليدم ـ مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز ـ مشروع إنشاء وحدة صحية بسفاى، إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل باتليدم ـ إنشاء سوق حضاري بقرية منشأة النصر ـ إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم ـ - مشروع إنشاء مدرسة نزلة السرو ( تعليم أساسي)، يأتى ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية فى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة المتبعة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمجلس قروى كفر خزام وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها .