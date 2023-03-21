اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:20 م
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سقوط سائق بحوزته كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها فى بنها

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:00 م
سقوط سائق بحوزته كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها فى بنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق، له معلومات جنائية، سبق اتهامه بقضية "سرقة"، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط سائق لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
 
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "ع ز ع"، 31 سنة، سائق، سبق اتهامه بقضية "سرقة"، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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