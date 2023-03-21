دراسة: شرب الشاي بانتظام يجعلك أقل عرضة لأمراض القلب

كتبت رانيا عامر

الشاي له فوائد متعددة منها الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأكدت بعض الدراسات الحديثة أن الذين يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بالسكتات الدماغية.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

كشف فريق من الباحثين أن هناك مركب داخل نبات الشاي يسمي السيستاتين، يساعد علي الاسترخاء ، ويقلل من مخاطر الإصابة بامراض القلب والاوعية الدموية والسكتات الدماغية التي تهدد الحياة .

ومن جانبه قال الدكتور جيل جنكينز ، ان الشاي يتميز بخصائصه الصحية للقلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة للأكسدة، مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تساعد أيضا في حماية القلب .

وأكدت الدراسة الجديدة علي وجود مركب طبيعي في الشاي يساعد على حماية القلب والدماغ عن طريق تقليل التجلط، وتبين من خلال النتائج أن من يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بالسكتات الدماغية.

واظهرت النتائج التي أجريت علي نصف مليون بريطاني بالغ ،أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يعد أمرا مثاليا. وذلك لأن تناول ثلاثة أكواب يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

واكد كل من الدكتور تيم بوند والدكتور جيل جينكينز والدكتورة إيما ديربيشاير على فوائد صحة القلب والدماغ عند شرب الشاي بشكل منتظم ، وموضحين أن شرب الشاي مرتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية ، بالإضافة إلى انه يساعد في خفض ضغط الدم. كما ارتبط شرب الشاي بتحسين الانتباه والسرعة الحركية.

وأوضح الخبراء ان شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب تأثيرات الاسترخاء ،وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

وفي ذات السياق أضافت أخصائية التغذية الدكتورة كاري روكستون ، ان فوائد الشاي على صحة الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم، ومكافحة الأكسدة والالتهابات التي تضر بخلايا الجسم ،لا يهم ما إذا كنت تفضل الشاي الأسود أو الشاي الأخضر لأن كلاهما يأتي من نفس النبات ويوفر مستويات عالية من مادة البوليفينول.

وقالت إن مادة البوليفينول هي "المركبات النباتية النشطة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وأن شرب الشاي يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث جلطة دموية، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.