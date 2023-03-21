الحماية من أشعة الشمس.. كيفية اختيار واقي الشمس المناسب

كتبت إيناس البنا

حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة أمر ضروري، ويجب أن يكون واقي الشمس هو خيارك المفضل في هذا الصدد، ومع ذلك، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة ، قد يكون اختيار واقي الشمس المناسب أمرًا مربكًا.

فيما يلى وفقا لموقع " onlymyhealth "، ستتناول هذه المقالة كيفية اختيار عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) المناسب، والمكونات التي يجب البحث عنها وتجنبها، ونصائح للتطبيق المناسب لضمان الحماية المثلى.

لماذا يجب عليك استخدام واقي الشمس



سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات ، ومن أخطر أنواع سرطان الجلد الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، الطبيعية منها والاصطناعية، ولكن يمكنك أن تنقذ نفسك من التعرض السلبي لأشعة الشمس من خلال الاستخدام المنتظم للواقي الشمسي المناسب.

وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA Dermatology ، فإن الشباب الذين يرتدون واقيًا من الشمس بانتظام لديهم فرصة أقل بكثير للإصابة بسرطان الجلد، وبالمثل ، أشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Journal of Clinical Oncology إلى أن الاستخدام الروتيني لواقي الشمس يحمي البالغين من الإصابة بسرطان الجلد.

ما يجب عليك التحقق منه قبل شراء واقي الشمس المناسب

اختيار عامل الحماية من الشمس المناسب



أولاً ، يجب عليك التحقق من عامل الحماية من الشمس (SPF) الخاص بالواقي من الشمس، وهو مقياس لمدى الدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية - ب (الأشعة التي تسبب حروق الشمس) التي يقدمها الواقي من الشمس. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يجب استخدام واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 ، لأنه يحجب حوالي 97٪ من الأشعة فوق البنفسجية، ومع ذلك، لا يعني عامل الحماية من الشمس (SPF) العالي بالضرورة حماية أفضل، حيث لا يوجد واقي من الشمس يمكن أن يوفر حماية بنسبة 100٪.

المكونات التي يجب البحث عنها في واقي الشمس



للتأكد من أن واقي الشمس الخاص بك يوفر حماية مثالية ، من الضروري البحث عن مكونات معينة، يعد أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم من المكونات الشائعة في واقيات الشمس الفيزيائية (نوع من واقيات الشمس) وهي فعالة في منع الأشعة فوق البنفسجية - أ و – ب، تعتبر Avobenzone و octocrylene و Oxybenzone مكونات شائعة في واقيات الشمس الكيميائية (نوع مختلف من واقي الشمس) وهي فعالة في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية أ و ب.

تحقق من المكونات الضارة في واقيات الشمس



في حين أن هناك العديد من واقيات الشمس الآمنة والفعالة المتاحة، إلا أن هناك أيضًا بعض المكونات الضارة التي يجب تجنبها، الأوكسي بنزون ​​، على سبيل المثال ، يضر بالشعاب المرجانية وهو محظور في بعض أنحاء العالم.

ريتينيل بالميتات ، وهو شكل من أشكال فيتامين أ ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، لذا من الضروري تجنب هذه المكونات الضارة وغيرها. لذا ، اقرأ الملصقات بعناية واختر واقيًا من الشمس خالٍ من المواد الكيميائية الضارة.

نصائح لتطبيق واقي الشمس المناسب



حتى أفضل واقي الشمس لن يوفر الحماية المثلى إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح. فيما يلي بعض النصائح لتطبيق واقي الشمس المناسب للحصول على حماية أفضل.

ضع واقٍ من الشمس قبل 15 إلى 30 دقيقة من الخروج للسماح له بالامتصاص الكامل في الجلد.

ضع واقي الشمس بعناية لتغطية جميع المناطق المكشوفة من الجلد، تتمثل الطريقة الفعالة في استخدام كوب زجاجي من واقي الشمس لكامل الجسم.

لا تنسَ وضع واقٍ من الشمس على المناطق التي غالبًا ما يتم إغفالها ، مثل الأذنين وظهر العنق وأعلى القدمين.

إذا كنت تسبح أو تتعرق ، تذكر إعادة وضع واقي الشمس لمدة ساعتين أو أكثر بشكل متكرر.

استخدم ملابس واقية من الشمس وملابس واقية مثل قبعة وقميص بأكمام طويلة لتوفير أقصى قدر من الحماية.