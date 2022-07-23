العناية بالبشرة فى الصيف.. أخطاء عند وضع واقى الشمس توقف عن ارتكابها

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الصيف، يصبح استخدام واقي الشمس أمرًا ضروريًا للعناية بالجلد، لأنه يحمي من مخاطر الحروق وحتى السرطان بسبب الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

باستخدام كريم قوى بصيغة الحماية من الشمس(SPF) يمكن أن يساعد في تخفيف الضرر بشكل فعال، ومع ذلك ، فإن عدم معرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

أخطاء عن وضع واقى الشمس

قد يقع البعض في أخطاء عند وضع الكريم الواقي من الشمس خلال الأشهر الدافئة من العام:

عدم وضع الواقي الشمسي تمامًا قبل مغادرة المنزل في ساعات الذروة من النهار.

استخدام نسخة قديمة منتهية الصلاحية من واقي الشمس.

تطبيق كمية أقل أو أكثر من واقي الشمس.

استخدام واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس أقل من 50.

وضع واقٍ من الشمس بعد الخروج من المنزل - يجب أن يضع الشخص واقٍ من الشمس قبل 30 دقيقة من الخروج ويجب أن يستمر في إعادة وضعه كل ساعتين، خاصةً عند السباحة.

ما هي كمية الواقي من الشمس الذي يجب وضعه؟

لحماية الوجه بشكل صحيح من خطر التعرض لأضرار أشعة الشمس، جرب وضع إصبعين من الكريم، وإذا كنت تحاول استخدامه لكامل الجسم ، فيجب أن يكفي زجاج كامل، بالإضافة إلى ذلك ، من المهم استخدام عامل حماية من الشمس بدرجة 50 كحد أدنى عند هطول الأمطار أو أشعة الشمس.