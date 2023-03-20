نائب محافظ قنا يشهد حفل خريجى الدفعة التاسعة من طلبة كلية طب جنوب الوادى

نقل نائب المحافظ، تهنئة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا لخريجي كلية الطب وأسرهم، معربا عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من شباب الأطباء، استطاعوا أن يحققوا التفوق على مدار سنوات من الدراسة والتميز، فأروع اللحظات التي يتمناها المرء في حياته هي تتويج التعب بالنجاح، فهم جنود الجيش الأبيض الذين تلقوا مبادئ العلوم الطبية داخل كلية الطب بجامعة جنوب الوادي والتي تمثل صرحا طبيا عظيما داخل المحافظة، موجها التحية والشكر لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب على ما قدموه لتخريج دفعة جديدة من الأطباء.

وأشار عمر، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالكوادر الطبية وبالجهد الذي بذلوه خلال جائحة فيروس كورونا، وبأسر شهداء الأطباء وبذويهم، وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم المبذولة، مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير وتنمية المهارات لدى الخريجين من الأطباء، فضلا عن تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات بالمحافظة.

يذكر أن الحفل بدء بعزف السلام الجمهورى، ثم تلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم، وقام نائب المحافظ ووكيل النقابة بتكريم 10 من أسر شهداء الأطباء الذين استشهدوا أثناء مجابهة جائحة فيروس كورونا، وقام الدكتور أشرف الهوارى وكيل نقابة الاطباء بقنا بألقاء قسم الأطباء على خريجى الدفعة التاسعة البالغ عددهم 209 طبيبا، تلاه تسليم دروع التميز وشهادات التقدير لخريجى الدفعة التاسعة، وفى نهاية الإحتفال قام وكيل النقابة بتقديم درع النقابة لمحافظ قنا، تسلمه عنه الدكتور حاز عمر نائب المحافظ، وذلك لدعمة الدائم لجيش مصر الابيض خلال جائحة فيرس كورونا.