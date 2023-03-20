مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا - صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الأشراف في محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة للمستشفى.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي الطريق الزراعي بقنا، بالقرب من قرية الأشراف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة لتيسير حركة السير.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.