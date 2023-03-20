"قومى المرأة بالشرقية": استهداف 50 ألف سيدة ورجل للتوعية بخطورة ختان الإناث

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن فرع المجلس، اختتم مشاركته فى فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى نفذت خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس ، بجميع محافظات الجمهورية فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الحملة استهدفت قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة "الملكيين القبلية، قهبونة، سعود، المناجاة الكبرى، الجمالية، قصاصين الشرق، منشأة بشارة الطحاوى، سماكين الغرب، الملكيين البحرية، الصالحية 3، الاخيوة، المناجاة الصغرى، بحر البقر 1، بحر البقر 2، الحسينية" بإجمالى 9900 زيارة مستهدفة 50209 سيدات ورجال وأطفال.

وتابعت مقررة الفرع: شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تم توعية الأهالى بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.