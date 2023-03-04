حياة كريمة.. قومى المرأة بالشرقية يواصل ندواته عن الإرشاد الأسرى.. صور

قالت الدكتورة "عايدة" عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن فرع المجلس يواصل تقديم العديد من الندوات الارشادية بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية" للحديث عن الارشاد الاسرى و التنشئة المتوازنة، وذلك لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية.

وأضافت مقررة فرع القومى للمرأة الشرقية، لـ"اليوم السابع" أنه يتم النقاش داخل الندوات عن التنشئة الأسرية الصحية، ومعايير اختيار شريك الحياة وضرورة الفحوصات الطبية والمشورة قبل الزواج وسبل النهوض بالأسرة المصرية وكيفية اكتشاف الإعاقات مبكر وعلاجها والخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى بالفرع، منوها أنه يتخلل الندوات عروض مسرحية.

يذكر أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية، بلغ 140 مشروعا بتكلفة قدرها 1.782 مليار جنيه، باستهداف أطوال 508 كم، وتم الانتهاء من 80 ترعة وجارى تنفيذ 60 بنسبة تنفيذ 75 %، وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى،وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.