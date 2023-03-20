اليوم السابع
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سقوط عاطل قبل ترويجه كمية من البانجو بين عملائه فى أطفيح بالجيزة

الإثنين، 20 مارس 2023 05:00 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه كمية من البانجو بين عملائه فى أطفيح بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كمية من مخدر البانجو بحوزة عاطل قبل ترويجها بين عملائه في أطفيح، واعترف المتهم باستخدام دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل، له معلومات مسجلة، بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، ورصد الأوكار التي يتردد عليها، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. 
 
وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة للتحقيق. 

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات بالجيزة

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