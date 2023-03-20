المشدد 6 سنوات لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته 15 لفافة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد إسماعيل والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "س.ع.ي" وتغريمه مبلغ مالى قدرة 100 ألف جنية، مما أسند إليه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1021 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدر وميزان حساس بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات توصلت الى قيام المتهم" س.ع.ي" سائق سيارة نقل، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة، لضبط المتهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه ممسكا بيده حافظة بلاستيكية، وبانتزاعها وفض ما فى داخلها تبين تحتوائها على عدد 15 لفافة لمخدر الهيروين وميزان حساس، وبتفتيش المتهم تبين بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة، تبين من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 77.68 جرام وأن الميزان المضبوط يحوى على آثار لجوهر الهيروين، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.