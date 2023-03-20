الحبس سنة لموظفة لحيازتها مادة مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة موظفة المتهمة " س.ا.ع"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمها مبلغ مالى قدرة 10 آلاف جنيه، مما أسند إليها ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4282 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بضبط المتهمة، بحوزتها مادة مخدرة الميثامفيتامين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهمة " س.ا.ع" 28 سنة تعمل كاشير بالاتجار فى المواد المخدرة، وتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهمة وعقب تنفيذ القرار تم ضبطها بمكان تواجدها وتحمل فى يدها حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 4 لفافات تحوى على مادة ميثامفيتامين المخدر وبايب زجازجى ومبلغ مالى وهاتف محمول, وبمواجهتها اقرت بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها والبايب بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على النيابة، تبين من تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات لعدد 4 لفافات تحوى مادة ميثامفيتامين وزنت 1.31 جرام وان البايب المضبوط به آثار ذات المادة المحترقة، فإن المتهمة قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمة.