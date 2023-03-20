السيطرة على حريق بمخزن قطن في بنها دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن قطن بقرية طحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، دون إصابات بشرية، بواسطة سيارتي إطفاء، حيث التهم الحريق حوالى 200 كيلو من القطن الموجود بالمخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخزن قطن على مساحة 50 مترا بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى على الفور الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتبين أن الحريق نشب بمخزن على مساحة 200 مترا، وأن الحريق كان بأجولة قطن على مساحة 50 مترا فقط، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالك المخزن، وتقدير خسائره.