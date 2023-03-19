السيطرة على حريق سيارة في طوخ.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة بالقرب من وحدة إسعاف طوخ، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بسيارة محملة بكراتين بطاطس شيبس بالقرب من وحدة إسعاف طوخ.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين نشوب الحريق بسيارة ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وملابساته وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالك السيارة.