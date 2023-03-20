اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الإثنين، 20 مارس 2023 11:46 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الاموال العامه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية وسبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس إحتياطياً على ذمتها)، لاتهامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية ) ، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
 
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً).
 
 
 

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