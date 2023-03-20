إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، وقوع حادث مرورى على الطريق بين دراجتين ناريتين، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان التصادم، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعى الغربى، وذلك دائرة المركز ووجود مصابين، تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جزيرة شندويل ، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " ترو سيكل" قيادة المدعو محمد م ا 16 سنة طالب، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية أخرى " بترو سيكل " قيادة المدعو عبده ا ا 17 طالب، ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي التروسيكلين " بكدمات متفرقة بالجسم "،وإصابة دياب ع م ب 62 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مستقلي التروسيكل الأول " باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس "، والطفل سيف ع ص 6 سنوات ويقيم بذات الناحية نجل خالة قائد التروسيكل الثاني كان برفقته " بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم "،

وبسؤال المصابين عدا الطفل أفادوا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.