10 طرق تساعدك فى التغلب على نوبات الهلع

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يحدث القلق عندما يخشى الشخص من حدوث شيء سيئ، و نوبة الهلع عادة ما تشتمل على الخوف من بعض الأحداث أو المشاكل المحددة التي يمكن أن تحدث وتشمل الأعراض القلق والأرق وربما الأعراض الجسدية، مثل التغيرات في معدل ضربات القلب، فى هذا التقرير نتعرف على 10 طرق تساعدك على التغلب على نوبات الهلع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

معرفة محفزاتك

ليس هناك شك في أن الاعتراف بتوترك يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أخف وقد يكون الخطوة الأولى نحو طلب المساعدة. ومع ذلك ، من المهم أيضًا معرفة محفزاتك والتعلم منها حتى تتمكن من الاستجابة بشكل مختلف في المستقبل.

فصل نفسك

حتى عندما تضطر إلى إنهاء مهامك، فإن أخذ فترات راحة دون تدخلات أمر ضروري يريحك من الانزعاج والألم الجسدي المرتبط بالعمل هذا لأن التوتر قد يرسل عقلك في النهاية إلى دوامة ويرسل بك إلى مسار غير مرغوب فيه من الأفكار المعاكسة.

تمارين التأمل والتنفس العميق

يمكنك التحرر من هذه الحلقة من خلال تركيز انتباهك على الحاضر وأهدافك الفورية اجلس وركز على تنفسك وأصواتك وعواطفك ومشاعرك أثناء التأمل اسمح لهم بالمرور من خلالك.

الذهاب للمشي

يمكن أن يساعدك التنزه على نسيان التوتر والاسترخاء حتى تتمكن من مواجهة المشكلة بمزيد من الهدوء والتوازن.

تمارين التمدد والإطالة

يمكن أن يؤدي أداء تمارين إطالة بسيطة على مكتبك أو في الحمام عند أخذ استراحة إلى قطع شوط طويل في تخفيف التوتر الجسدي والعقلي. يمكنك أيضًا تجربة بعض وضعيات اليوجا لكسر الروتين ومساعدتك على الاسترخاء.

ممارسة الرياضة

من الأساليب الرائعة لتقليل التوتر ممارسة الرياضة مثل: الجري تساعد التمارين في إطلاق الإندورفين ، وهي الناقلات العصبية المسؤولة عن الشعور بالدفء والراحة.

جرب أسلوب التنفس 4-7-8

من المعروف أن طريقة التنفس 4-7-8 تساعد في التعامل مع القلق وتهدئة عقلك وجسمك تتضمن هذه التقنية وضع طرف لسانك خلف أسنانك الأمامية العلوية ثم استنشاق الهواء من خلال الأنف لمدة 4 ثوان ، والاحتفاظ به لمدة 7 ثوانٍ والزفير من خلال فمك لمدة 8 ثوانٍ.

استنشاق الزيوت العطرية

أثبتت الطريقة الشائعة لاستنشاق الزيوت العطرية ، والمعروفة أيضًا باسم العلاج بالروائح العطرية ، أن لها تأثيرات مهدئة على العقل في أوقات القلق والتوتر والأرق.

تستخدم هذه التقنية روائح مثل اللافندر والورد وخشب الصندل وغيرها الكثير لتحقيق التوازن الشامل بين صحة المريض الجسدية والعاطفية والنفسية.

استشر طبيب أو أخصائى نفسي

لا يوجد حل واحد لجميع مخاوفك ، ولكن تجربة هذه الأنشطة البسيطة يمكن أن تساعدك إذا كنت لا تزال تشعر بالإرهاق أو عدم القدرة على التعامل مع التوتر أو إذا كنت تواجه مشكلة في تنفيذ الروتين اليومي أو مطابقة التوقعات في العمل، فإن الحصول على المساعدة من المستشارين أو المعالجين المتخصصين يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

اشرب الشاي أو القهوة

يمكن أن يوفر لك احتساء هذا الكوب الدافئ من الشاي أو القهوة الراحة التي تشتد الحاجة إليها من الاجتماعات والمكالمات المتتالية هذا لأن الشاي والقهوة يحتويان على مواد كيميائية لا تعزز مزاجك فحسب ، بل تحسن إنتاجيتك أيضًا.