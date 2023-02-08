5 طرق لوقف نوبة الهلع .. منها تدريبات التنفس

كتب – حسام الشقويرى

ليس عليك أن تكون في موقف مخيف لتصاب بنوبة هلع، و قد تكون في نزهة أو في مطعم أو نائمًا في السرير، فجأة تحصل على اندفاع قوي من الخوف. يؤدي هذا إلى ظهور أعراض جسدية مثل ضربات القلب أو التعرق أو ضيق التنفس أو الغثيان أو ألم الصدر أو الارتعاش. يمكن أن تستمر من 5 إلى 20 دقيقة. بمجرد أن تتعلم التعرف على وقت حدوث الهجمات ، يمكنك إيجاد طرق لوقفها، وفقا لما نشره موقع webmd

1 - عش حياتك

من المفهوم أنك تريد تجنب نوبة هلع بأي ثمن، لكن من المهم ألا تدع الخوف يتحكم في حياتك. على سبيل المثال ، لا تتجنب الأماكن التي تعرضت فيها لنوبات الهلع في الماضي. إذا كان لديك واحد ، فابق في مكانك ، إذا كان آمنًا. عندما ينتهي الهجوم ، ستدرك أنه لم يحدث شيء رهيب.

2 - التحدث إلى نفسك

عندما تشعر بنوبة هلع قادمة ، ذكّر نفسك أنك تشعر بالقلق وليس بخطر حقيقي. يمكنك حتى محاولة معالجة الخوف بشكل مباشر و تدرب على استجابة سريعة مثل ، "أنا لست خائفًا" أو "هذا سوف يمر".

3 - الاعتراف بالنوبة

بقدر ما قد يكون من المغري محاولة تركيز عقلك في مكان آخر ، فإن الطريقة الأكثر صحة للتعامل مع نوبة الهلع هي الاعتراف بها. حاول ألا تقاوم الأعراض. لكن استمر في تذكير نفسك بأنهم سيمرون.

4- تدريبات التنفس

قد تجعلك النوبة تأخذ أنفاسًا سطحية وسريعة ، لذا اجعل تنفسك تحت السيطرة. اغلق عينيك. ضع يدك بين السرة وأسفل الضلوع. استنشق من خلال أنفك ببطء وبعمق. ثم اترك كل هذا الهواء يخرج بلطف من خلال فمك. ستشعر بأن اليد على بطنك ترتفع وتنخفض. إذا كان ذلك مفيدًا ، يمكنك العد من 1 إلى 5 في كل شهيق وزفير. بعد بضع دقائق ، يجب أن تبدأ في الشعور بالتحسن.

5 - حافظ على عقلك في الحاضر

لاحظ خمسة أشياء يمكنك رؤيتها من حولك. ثم أربعة أشياء يمكنك لمسها. ثلاثة أشياء يمكنك سماعها. شيئين تشمهما. شيء واحد تتذوقه. عندما تظل راسخًا فيما يدور من حولك ، فهذا يمنح عقلك شيئًا أفضل للقيام به بدلاً من التركيز على الخوف أو الارتداد من قلق إلى آخر.