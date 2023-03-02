اليوم السابع
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‫ وزير الرى يتفقد مشروعات الوزارة فى محافظة أسوان

الخميس، 02 مارس 2023 10:23 ص
‫ وزير الرى يتفقد مشروعات الوزارة فى محافظة أسوان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الوزارة بالمحافظة فى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وإلتقى سويلم اللواء أشرف عطية محافظ اسوان الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة سويلم، وتم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية .

 

ومن المقرر أن يزور سويلم المركز الذى يعد تحفة معمارية جديدة أضافتها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان،حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار  بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة 82 مليون جنيه.

 


وزير الرى

اسوان

محافظة اسوان

مشروعات الرى فى اسوان



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